Tango: orizzonte a sud, un viaggio tra musica e parole

Un viaggio in un fenomeno culturale straordinario, nato da radici popolari, partito dall’Argentina e diffuso nel mondo intero grazie a musiche fascinose e testi poetici: “Un libro, per piacere!”, la manifestazione itinerante del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano che in questa XVI edizione ha come filo conduttore la parola Orizzonti, fa tappa a Rovato con un appuntamento decisamente sensuale. La serata sarà una vera e propria immersione nel mondo del tango, l’affascinante ballo argentino che con la sua eleganza e intensità ha conquistato milioni di persone ad ogni latitudine. Il tango ha in sé le passioni del Sud del mondo, i colori di una terra dolce ed estrema, ma parla una lingua universalmente emozionante.

L’attrice Gabriella Tanfoglio e il fisarmonicista Davide Bonetti accompagneranno gli spettatori in un'esplorazione del Sudamerica, tra pagine di letteratura memorabili, racconti e musiche struggenti. A rendere il tutto più sensuale sarà la presenza di ballerini di tango argentino, che danzeranno tra il pubblico sulle note struggenti della fisarmonica.

“Tango! Orizzonte a sud” sarà in scena a Rovato nella serata di venerdì 4 ottobre, con inizio alle ore 21.00, presso la biblioteca-centro culturale "Cesare Cantù" di corso Bonomelli 37. L’ingresso – come per tutte le serate della rassegna – è libero e gratuito.