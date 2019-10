Che futuro vuoi? Decidilo con un jukebox fantascientifico

Proseguono le serate della rassegna itinerante “Un libro, per piacere!”, che accompagna il pubblico nei vari comuni del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. Venerdì 11 la manifestazione farà tappa a Cazzago San Martino con lo spettacolo “Il jukebox fantascientifico”, una lettura scenica tutta dedicata alla fantascienza, proposta dal duo Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani.

Singolare la formula dello spettacolo: come nei vecchi jukebox musicali, il pubblico potrà scegliere tra una selezione di brani dei più grandi autori di fantascienza, classici e contemporanei, diventando quindi un po' protagonista e provando l’ebrezza di scegliere un immaginifico futuro. Il reading, con la consueta verve dei due artisti, divertirà non solo gli amanti di questo genere letterario.

L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre alle ore 21 a Cazzago San Martino presso il Teatro Comunale Rizzini, in via Duomo 2. L’ingresso è libero e gratuito, come per tutti gli eventi della rassegna.