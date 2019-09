Provoco, dunque sono: quando la letteratura destabilizza

Nella splendida cornice dell'azienda agricola “Al Berlinghetto”, giovedì 5 settembre andrà in scena lo spettacolo “Provoco, dunque sono” che vedrà impegnate Simona Rosa alla lettura, Daniela Fusha al violino e Stefania Piccinelli alla danza. Il reading artistico è dedicato alla grande letteratura che, attraverso la provocazione, ha aperto nuove strade e nuovi linguaggi narrativi. Simona Rosa leggerà brani tratti da testi che diventano pretesti: per andare oltre il pensiero comune e oltre la logica, per destabilizzare il lettore.

La serata fa parte della rassegna “Un libro, per piacere!” del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. Inizio ore 21, presso l'Azienda Agricola “Al Berlinghetto” di via Esenta 7, Berlinghetto. Al termine della serata sarà offerta al pubblico una degustazione dei prodotti del salumificio “Al Berlinghetto”. L’ingresso è libero, come per tutti gli eventi della rassegna (il calendario completo della manifestaizone).