La rassegna di letture sceniche e incontri con l'autore Un libro, per piacere! volge al termine e lo fa con alcuni imperdibili appuntamenti che chiuderanno questa XV edizione, caratterizzata dal comune denominatore della parola Cambiare.



Giovedì 18 la Biblioteca di Travagliato ospiterà lo scrittore-psicologo Luigi Ballerini, autore di libri di narrativa per ragazzi e di saggistica per adulti, in particolare dedicati al tema della genitorialità. È il caso di Né dinosauri né ingenui. Educare i figli nell'era digitale (San Paolo, 2018) un libro dove Ballerini affronta un tema di grande importanza e attualità, sul quale moltissimi genitori, insegnanti ed educatori si interrogano e chiedono aiuto: l'approccio alla tecnologia delle generazioni millenials e il ruolo dell'educazione. Il libro vuole essere un aiuto alla comprensione di questo nuovo mondo, un mezzo per avvicinarsi in modo costruttivo e non solo regolativo e restrittivo. L’analisi attraversa tutte le fasce di crescita dei bambini e ragazzi e offre spunti concreti di azione.

Un incontro quindi che si preannuncia di grandissimo interesse non solo per i genitori ma anche per tutti coloro che a vario titolo si occupano di educazione.



Luigi Ballerini dialogherà con il prof. Paolo Festa. L'appuntamento è per giovedì 18 ottobre alle ore 21.00, presso la Biblioteca Comunale di Travagliato di Piazzale Ospedale 13. L'ingresso è libero e gratuito.