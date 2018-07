Luciano Bertoli dà voce alle "Bambine ribelli"

La XV edizione della rassegna "Un libro, per piacere!", del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano propone per giovedì 26 una specialissima serata per un pubblico di tutte le età: Ragazze Ribelli, un reading del grande attore Luciano Bertoli dedicato al libro "Storie della buonanotte per bambine ribelli", un vero caso editoriale, anche per la capacità di rivolgersi a lettori giovani e meno giovani. Seguendo il filo conduttore che caratterizza questa XV edizione, Cambiare, Bertoli accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio nella vita di donne cardine della storia al femminile: ragazze capaci di rompere gli schemi e di mettere da parte conformismi, discriminazioni e pregiudizi. Ragazze ribelli che hanno cambiato le regole del gioco.

Per l'occasione Palazzo Fenaroli, il Municipio di Rudiano, aprirà i suoi giardini offrendo il piacere di un luogo suggestivo, sotto le stelle. L'appuntamento è quindi per le ore 21.00 di giovedì 26 luglio, piazza Martiri della Libertà 21, Rudiano; in caso di pioggia la serata si svolgerà all'interno di Palazzo Fenaroli. Come per tutti gli eventi della rassegna l'ingresso è libero e gratuito.

Tutti i prossimi appuntamenti della rassegna: http://bit.ly/unlibroperpiacere_cambiare