Secondo appuntamento, giovedì 19 luglio, per la nuova edizione di "Un libro, per piacere!", la rassegna di letture sceniche e incontri con l'autore organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, che quest'anno ha nella parola Cambiare il suo filo conduttore.



Strettamente legata al tema del cambiamento è la serata proposta da Michele D'Aquila (voce), Valentina Soster (chitarra e voce) e Cristian Negrini (chitarra e voce), dal titolo Todo cambia, Frida Kahlo e altre storie di vite travolte. Si tratta di un reading-concerto che ripercorre, in primis, la vita di Frida Kahlo ma anche di altri noti personaggi dell'arte e della scienza che, seppure spezzati nel corpo da incidenti o malattie, di quelle che creano un "prima" e un "dopo", sono riusciti a continuare a far vivere la loro arte, a dare voce al loro pensiero e alla loro creatività. Scoprendosi anche più forti.



La serata si svolge in un luogo molto speciale: il cortile dell'Azienda Agricola "Al Berlinghetto", da alcune edizioni una delle location della rassegna "Un libro, per piacere!". Il salumificio al termine dello spettacolo offrirà un buffet con salumi misti, finger food e beverage.

Tutti gli appuntamenti della rassegna: http://bit.ly/unlibroperpiacere_cambiare