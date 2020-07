Sirmione: caccia al tesoro urbana

Questa caccia al tesoro è organizzata da Play the City in collaborazione con Elesta Art Travel, che ne cura la parte amministrativa. Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire uno dei luoghi più caratteristici del Lago di Garda.

Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva. Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 2-6 persone.

L’iscrizione è obbligatoria. In fase di iscrizione è necessario segnalare il nome e cognome di ogni partecipante della squadra. I nomi saranno da noi tenuti registrati per 14 giorni, a norma di legge. Per evitare assembramenti le squadre partiranno a 15 minuti di distanza l’una dall’altra.

In fase d’iscrizione indicare la fascia oraria in cui preferite giocare e noi vi assegneremo l’orario in cui dovrete presentarvi.



Le fasce orarie saranno due:



– pomeriggio (17:00-18:45)



– sera (19:00-20:30)



Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutti i membri della squadra.