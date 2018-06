Sere: laboratorio "Storie... Note tra gli alberi"

Lasciando spazio all’immaginazione, il laboratorio si sviluppa in un mondo incantato, dove scoprire come giocare con il respiro, la voce, le parole, il corpo in movimento e i suoni degli strumenti musicali. Tramite l’utilizzo di un filo conduttore narrativo, suoni e proposte ritmico melodiche appositamente studiate, i piccoli potranno accostarsi al fare musica insieme