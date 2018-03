Nek, Max Pezzali e Francesco Renga incontrano i fan al Freccia Rossa

Il centro commerciale Freccia Rossa, in collaborazione con il Mondadori Megastore, si prepara per un nuovo incontro con la grande musica italiana: venerdì 9 marzo, a partire dalle ore 18.00, il famoso trio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga salirà sul palco della galleria commerciale in un unico ed imperdibile appuntamento. Gli amatissimi cantanti, infatti, saranno presenti per incontrare tutti i loro calorosi fan in occasione dell’uscita del loro disco “Max Nek Renga, il disco”.

Dal gennaio 2018 il trio di popstar ha iniziato un esclusivo tour congiunto, calcando i palcoscenici dei palasport delle principali città italiane e promuovendo l’originale progetto discografico, che ripercorre le maggiori hit delle loro carriere da “Hanno ucciso l’Uomo ragno” a “Laura non c’è” fino ad “Angelo” in una emozionante scaletta. Max Pezzali, Nek e Francesco Renga, tra gli artisti più talentuosi ed apprezzati del panorama musicale italiano, hanno scelto di intraprendere questo straordinario percorso come omaggio all’amicizia che li unisce e alla passione per la musica, condividendo con il pubblico il loro incredibile repertorio venticinquennale, colonna sonora di intere generazioni, in nuove versioni inedite cantate a tre voci.

Tutti coloro che acquisteranno il cd “Max Nek Renga, il disco” presso il Mondadori Megastore all’interno della galleria commerciale riceveranno il pass per avere accesso prioritario al firmacopie con gli artisti.