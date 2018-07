Brescia: il Museo della Melara parte del network Museimpresa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Promuovere la cultura industriale: quando la memoria del passato diventa uno stimolo per costruire il futuro. L’Associazione Museo della Melara è un’istituzione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la memoria storica del gruppo Leonardo Sistemi di Difesa, azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.



L’Archivio Storico, situato presso lo stabilimento Leonardo Sistemi di Difesa di La Spezia, è gestito e coordinato dall’Associazione Museo della Melara e vuole raccontare la cultura storica aziendale attraverso documenti recuperati all’interno dello stabilimento e materiali relativi a società simili che hanno contribuito allo sviluppo dell’industria italiana nel corso del ’900. All’interno dello stabilimento Leonardo Sistemi di Difesa di Brescia, invece, si trova l’Archivio Storico Breda Meccanica Bresciana. Il percorso museale, inaugurato nel dicembre 2013, è composto da una mostra fotografica permanente dal titolo “La nostra storia. Le origini della Breda Meccanica Bresciana dalla fondazione alla ricostruzione 1924-1955” e dalla visita ad un bunker antiaereo.



La mostra fotografica raccoglie 200 immagini in bianco e nero e racconta la storia dell’azienda attraverso suggestive visioni industriali. Associazione Museo della Melara entra a far parte del network di Museimpresa per perseguire insieme all’Associazione gli obiettivi comuni di promozione e valorizzazione della storia dell’impresa italiana.