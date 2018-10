Monticelli: Magic show

Lo spettacolo di magia di Erix Logan e Sara Maya si terrà durante l'evento "Cioccolato in Franciacorta e Prodotti Locali" sabato 24 novembre alle ore 20.30 al PalaVilla di Monticelli Brusati.



Erix Logan, illusionista bresciano di fama internazionale, è considerato uno degli illusionisti più innovativi del nostro tempo e si esibirà per la prima volta a Monticelli insieme alla sua inseparabile partner, la cantante ed attrice Sara Maya.

La strabiliante carriera di Erix non ha certo bisogno di presentazioni: da oltre 25 anni gira il mondo con un bagaglio artistico di effetti straordinari, conquistando per tre volte il Mandrake D’Or Award, una sorta di Oscar che premia gli illusionisti più innovativi.



Erix & Sara presenteranno a Monticelli Brusati un Family Show indimenticabile sospeso tra realtà e fantasia e rivolto in egual misura ad adulti e bambini!