Malonno: attività pastorali e agricole tra storia e presente

In contemporanea con la proclamazione a Bogotà della transumanza quale patrimonio dell'Unesco, il Festival del pastoralismo di Bergamo, che collabora con varie realtà camune, organizza con l'associazione Cododilana di Malonno un incontro pubblico. Appuntamento sabato 14 dicembre, alle 15, presso la Sala polivalente di Lava in via Polonioli 20.

Parleranno su aspetti storici: l'archeologo Ausilio Priuli e il ruralista Michele Corti. Seguiranno interventi di associazioni e allevatori su temi di attualità relativi alle attività pastorali e agricole in Valcamonica. Domenica mattina visite guidate. Programma dettagliato sulle pagine facebook ruralpini e codadilana.

