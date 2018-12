Lonato del Garda: tutti gli eventi di Natale

8 dicembre 2018- 6 gennaio 2019

100 presepi per le vie del centro

9 dicembre dalle ore 14.30

Visite teatrali alla Fondazione Ugo Da Como

"MIA DOLCISSIMA AMICA": le lettere di Ugo Foscolo alla contessa Marzia Martinengo - Su prenotazione

12 dicembre ore 20.00

Frazione Bettola

Sfilata di Santa Lucia



15 dicembre dalle ore 14.30

Visite teatrali alla Fondazione Ugo Da Como

"A SPASSO CON LA STORIA” - Su prenotazione

16 dicembre dalle 9.00 alle 18.00

Centro storico

Mercantico. Antiquariato, modernariato, collezionismo, hobbismo



16 dicembre alle ore 10.30 e alle 15.00

Ritrovo presso Ufficio turistico

Passeggiata guidata gratuita ai “100 Presepi per le vie del centro”

16 dicembre ore 15.30

Rocca di Lonato

Burraco in Rocca

16 dicembre ore 15.30

Chiesa della Frazione di Centenaro

Concerto del Coro di San Martino della Battaglia



22 dicembre – 6 gennaio

Orario: Festivi 10.00-12.30 e 15-18.30

Sabato solo il pomeriggio

Chiesa di Sant’Antonio Abate

Mostra “100 presepi “ e Presepe meccanico



22 dicembre ore 15.30

Chiesa di Sant’Antonio Abate

Concerto di inaugurazione della mostra “100 presepi” a cura degli alunni della scuola “C.Tarello”



22 dicembre ore 21.00

Teatro Italia

Concerto del Corpo Musicale di Lonato del Garda



23 dicembre ore 14.00

Cittadella

Christmas Run

23 dicembre ore 15.30

Chiesa della Frazione di Centenaro

Concerto della Banda di Desenzano del Garda



24 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Frazione di Sedena

“Pastorella” per le vie della frazione con la Minibanda di Lonato del Garda. Segue rinfresco con scambio degli auguri presso le ex-scuole di Sedena (via Schia 21) in collaborazione con Centro culturale Sedena 93



26 dicembre ore 16.00

Sala Celesti del Municipio

Concerto del Coro “Arcangelo da Lonato”



29 dicembre ore 16.00

Teatro Italia

Concerto “Aspettando l’Anno” Nuovo con Giovani Note di Gavardo e la Minibanda di Lonato del Garda