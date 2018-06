Leno: La notte del benessere

Sarà la seconda edizione de "La Notte del Benessere" ad aprire la Fiera di San Benedetto. Biologico e benessere! Giovedì 5 luglio 2018 presso Villa Badia (Via Marconi 28, Leno) dalle 18.30 alle 24.00!



Un'intera serata di attività olistiche individuali e di gruppo per approcciarsi a numerose discipline, come yoga, pilates, massaggi con campane tibetane e bagni di gong, riflessologia facciale e plantare, test con fiori australiani, shiatzu, biodanza e molto altro ancora.



PROGRAMMA



TRATTAMENTI INDIVIDUALI PRESSO I GAZEBI DEL BENESSERE:



• Riflessologia Plantare – Centro Olistico La Crisalide / Body Town / Delacroix Natura

• Multi Riflessologia Facciale Vietnamita Dien Chan – Body Town

• Shiatsu – Centro Olistico La Crisalide / Delacroix Natura / Body Town

• Jin Shin Do® – Centro Olistico La Crisalide

• Reiki – Centro Olistico La Crisalide / Delacoix Natura

• Trattamento osteopatico – Centro Olistico La Crisalide

• Trattamento posturale – Centro Olistico La Crisalide

• Massaggio sonoro con le campane tibetane e meditazione – Centro Olistico La Crisalide

• Massaggio sonoro con i Gong – Centro Olistico La Crisalide

• Massaggio aurico – Medical Town

• Esperienza sonora con Rav Drum – Body Town

• Test dei Fiori Australiani – Delacroix Natura

• Cristalloterapia – Delacroix Natura

• Aromaterapia – Medical Town

• Counselling – Centro Olistico La Crisalide

• La salute attraverso la voce – Centro Olistico La Crisalide



__________________________________________________



ATTIVITÀ' DI GRUPPO NEL PARCO DI VILLA BADIA:



Ore 18.30 -19.15

YOGA DELLA RISATA – Associazione YoRido

(Area ROSSA)



Ore 19.00 – 20.00

MINDFULNESS ed ENERGETICA – Anna Sari, Psicologa del Benessere

(Terrazza Villa Badia)



Ore 19.15 -20.00

HATHA YOGA – Centro Olistico La Crisalide

(Area BLU)



Ore 20.00 – 20.45

PILATES con RAV DRUM (Body Town)

(Area ROSSA)



Ore 20.00

DEPURA IL TUO ORGANISMO CON LA FRUTTA! – Delacroix Natura

(Stand Delacroix Natura)



Ore 20.45 – 21.30

TAI CHI – Centro Olistico La Crisalide

(Area VERDE)



Ore 20.45 – 21.30

PILATES MATWORK – Centro Olistico La Crisalide

(Area BLU)



Ore 21.00 – 22.00

BIODANZA – Coordinamento Bresciano degli insegnanti di Biodanza

(Area ROSSA)



Ore 21.15 – 22-15

MINDFULNESS ed ENERGETICA – Anna Sari, Psicologa del Benessere

(Terrazza Villa Badia)



Ore 21.30 -22.15

STRETCHING DEI MERIDIANI – Body Town

(Area VERDE)



Ore 22.15 – 23.00

LABORATORIO VITA. Viviamo Io Tu Adesso – Centro Olistico La Crisalide

(Area ROSSA)



Ore 22.30 -23.30: SUONI DELL’ANIMA

RILASSAMENTO CON RAV DRUM (Body Town e Baba Sound Healing)

a seguire

BAGNI DI GONG (Nataraja Vibration e Centro Olistico La Crisalide)

(Area BLU)





Ai partecipanti è consigliato un abbigliamento comodo e un materassino personale per le dimostrazioni di gruppo.



La notte del benessere è promossa grazie alla collaborazione con il Centro Olistico La Crisalide, BodyTown Fitness&Wellness e Robecchi Samanta - Naturopata Psicosomatica.



______________________________________________________

Per informazioni:

tel.: 331-6415475 | 030-9038463

mail: info@fondazionedominatoleonense.it

www.fondazionedominatoleonense.it