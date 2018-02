Vobarno: "Il ritorno di freud" - Che cos'è la psicanalisi?

Giovedì 1 febbraio, alle ore 20.45, presso la Biblioteca “La Pigna” di Vobarno, la Scuola di Psicanalisi Freudiana, con il patrocinio del Comune di Vobarno, presenta il primo incontro de “Il ritorno di Freud”. Tre conferenze introduttive sulla psicanalisi, aperte a tutti e gratuite, per offrire al pubblico la possibilità di avvicinarsi a una disciplina complessa mediante un linguaggio semplice e accessibile.

Il primo incontro sarà condotto da Roberto Errichelli, psicanalista della SPF, che spiegherà che cos’è la psicanalisi.



Giovedì 1 febbraio 2018, ore 20.45

Che cos’è la psicanalisi?

Verrà messo in luce il percorso affrontato da Freud per costruire il procedimento d'indagine della mente umana che ha rivoluzionato l’approccio scientifico di tutto il '900, e che ancora oggi si dimostra l'unica risposta valida alle nevrosi. Freud è stato criticato aspramente da molti ma mai confutato da nessuno e il suo percorso culturale, che a differenza di quanto si crede è ben documentato, mostra passo dopo passo il costituirsi di una scienza capace di interpretare sia la psiche umana, sia i fenomeni sociali.



INFORMAZIONI

Giada Vincenzi 347/2603441 – giada.vincenzi@gmail.com

www.facebook.com/scuoladipsicanalisifreudiana

www.scuoladipsicanalisifreudiana.it