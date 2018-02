Brescia: "Facciamo 8 marzo"

Per un 8 marzo diverso, per una serata in cui possiamo stare insieme in allegria, vi offriamo una varietà di attività e workshop davvero unica.



In una location molto, ma molto cool, riservata solo a noi il programma sarà questo:



- a partire dalle 18 e fino alle 20.45 : 5 workshop gratuiti (vedi locandina)

- aperitivo

- cena a buffet

- spettaccolo dei "Musicaret" : un misto esilarante di musica e cabaret



E inoltre:

"Ritratti estemporanei" con l'artista Alessandra Mariano

Presentazione del libro "Mascheri Inutili. Caos inimitabile" con la presenza dell'autore Michele Sgarro

"La vita nel cibo" come imparare un'alimentazione naturale e abituare il nostro corpo ad autoregolarsi con Renata De Marchi



Dove: a Brescia in Via XX Settembre 18 presso "Facciamo Salotto"



Costo euro 38



Si consiglia la prenotazione sia per i workshops che per la cena:

lamillesogni@gmail.com - cell 3459670570



Prevendite :

Associazione Millesogni : lamillesogni@gmail.com

Facciamo Salotto : Brescia in Via XX Settembre 18