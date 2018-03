Montichiari: Doctor Dog ospite a Garda Winner – CACIB SHOW

Il 7 e l’8 aprile presso il Centro Fiere del Garda di Montichiari (Brescia) si terrà l’Esposizione Internazionale Canina promossa dal Gruppo Cinofilo Bresciano. Ospite d’eccezione di questa edizione: Andrea Grisi, Doctor Dog, reduce dal grande successo di MasterChef Italia - Sky Uno - che ha visto i cani da lui addestrati come protagonisti di una delle puntate più seguite della stagione del programma.



Doctor Dog sarà presente nelle due giornate di fiera e avrà uno stand dedicato dove darà consigli e incontrerà tutte le persone che vogliono avere informazioni relative all’addestramento dei cani. Inoltre sarà possibile scattare una foto con i cani che hanno partecipato a Masterchef Italia subito dopo la loro esibizione con Doctor Dog, il 7 aprile dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e l’8 aprile dalle ore 13.20 alle ore 15.00. Il 7 aprile alle ore 11.45 e l’8 aprile alle ore 13.00 infatti, Doctor Dog mostrerà ai presenti alcune tecniche di addestramento coinvolgendo anche il pubblico presente. Un’occasione da non perdere!



Andrea Grisi, meglio conosciuto come Doctor Dog, dal 1996 ha fatto della sua passione per i cani la sua professione diventando addestratore ENCI. Conosciuto e apprezzato in tutta la provincia per la sua competenza e preparazione, è stato insignito nel 2013 dal Sindaco di Brescia del titolo “Primo Istruttore Cinofilo su Suolo Pubblico”. Ha collaborato con Istituzioni, Forze dell’Ordine, Corpi Militari e Paramilitari, Protezione Civile e Aziende del Servizio Pubblico come Brescia Trasporti. Organizza corsi e workshop per tutti e per ogni situazione, dalla passeggiata al soccorso, dai viaggi al volo. Andrea Grisi frequenta di continuo seminari, convegni e corsi sia in Italia che all’estero.



Esperto nella preparazione e nell’addestramento antiveleno, nel 2014 costituisce la prima Unità Cinofila Antiveleno per la perlustrazione di Aree di Sgambamento Cani e parchi pubblici alla ricerca di bocconi avvelenati, partecipando anche alla trasmissione RAI2 “Cronache Animali”. Nel 2005 progetta un tapis roulant per cani destinato alla Polizia Iraniana. Nel 2015 riceve il “Riconoscimento dalla stampa come miglior istruttore cinofilo”.



A gennaio 2018 ha collaborato con il programma televisivo MasterChef Italia per la gestione dei quattro cani assegnati ai giudici, istruendoli con un breve corso di obbedienza e verificando le condizioni dello studio per la sicurezza degli animali e degli ospiti. Collabora con medici veterinari professionisti per il recupero comportamentale dei cani e per fornire informazioni e norme socio-sanitarie durante i corsi di addestramento. È l’ideatore della disciplina “Acqua Gym for Dog“. Tutti i dettagli, le attività, i riconoscimenti, gli attestati e i diplomi di Andrea Grisi sono disponibili sul suo sito web a questo link: https://www.andreagrisi.it/chi-sono/ Per interviste e contatti: 3331073868