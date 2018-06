Darfo: festival generazione cultura

L’obbiettivo della rassegna come ogni anno è quello di avvicinare spettatori giovani a eventi artistici- culturali di differente tipologia, oltre a quello di dare a realtà culturali, locali e non, la possibilità farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto.

Il teatro dell’evento è Drafo- Ex Convento e il tema scelto per l’edizione 2018 è “Bilanci e Relazioni”.

Come ogni anno l’argomento scelto è affine agli interessi dei giovani ragazzi del gruppo organizzatore e gli incontri previsti verteranno sulla tendenza comune a una generazione di passaggio come la nostra,di valutare gli aspetti positivi e negativi della propria vita, fare i conti con i risultati raggiunti,le ambizioni, le aspettative per il futuro e la stabilità delle proprie relazioni.

La giornata prevede incontri con autori,momenti musicali, esposizione di opere di artisti in chiostro e le premiazioni dei concorso fotografico e letterario le cui opere contribuiranno a sviluppare ulteriormente il tema scelto per quest’edizione.