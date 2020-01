Brescia: Workshop di gruppo per imparare a gestire l'ansia e gli attacchi di panico

Attualmente i disturbi d'ansia riguardano un numero sempre maggiore di persone, in particolar modo il disturbo da attacchi di panico (comunemente chiamato DAP) ed il disturbo d'ansia generalizzato (comunemente chiamato DAG) risultano essere tra i disturbi d'ansia piu’ diffusi. In particolari momenti della vita l'ansia puo’ raggiungere dei livelli di intensita’ decisamente piu’ elevati. Se mal gestita l'impatto nella vita lavorativa, affettiva e relazionale puo’ essere svantaggioso.

Il corso e’ volto a fornire ai partecipanti tecniche e strategie concrete per facilitare la gestione di ansia, attacchi di panico, ansia generalizzata e situazioni di stress. Gli incontri si terranno il mercoledì dalle ore 20.00 presso lo studio di Psicologia Clinica e del Lavoro, situato in Contrada del Cavalletto, 23 a Brescia, il:

- 22 Gennaio

- 29 Gennaio

- 5 Febbraio

- 12 Febbraio

- 19 Febbraio

Il costo complessivo del corso per 5 incontri è di 120€. Il corso viene svolto in collaborazione con lo studio di psicologia Clinica e del Lavoro - Dott.ssa Laura Galuppi. Le iscrizioni si chiudono il 9 Gennaio 2020.Il corso e’ a numero chiuso, si prega di manifestare il proprio interesse tramite e-mail o numero di telefono. Gli stessi contatti possono essere utilizzati per informazioni o specifiche riguardanti il corso. Al raggiungimento della scadenza, ogni partecipante verra’ contattato per la conferma dell'attivazione del corso e per le indicazioni sulle modalita’ di pagamento

Per info: cornaliviviana@gmail.com



Gallery