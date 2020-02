Brescia: seminario di Roberto Re

Ecco il nuovo esclusivo seminario di Roberto Re che ti svela come governare i meccanismi che regolano le tue emozioni per esprimere al meglio il tuo potenziale ed essere ancora più responsabile dei tuoi stati d'animo.



In cosa consiste l'intelligenza emotiva?

Sapere come funzionano le nostre emozioni, riconoscerle e gestirle per evitare che prendano il sopravvento, inducendoci magari a compiere azioni di cui possiamo pentirci, può essere considerata un’altra forma di intelligenza che viene appunto definita emotiva.