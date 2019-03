Brescia: "Porn Generation?"

Come disintossicarsi dalla pornografia? C'è un'intera giornata di formazione che spiega come farlo: è in programma a Brescia domenica 17 marzo, dalle 8 alle 17, all'Istituto Salesiano Don Bosco.

L'evento, intitolato "Porn Generation?", è organizzato dal Centro Damasco, con la partecipazione dell'associazione Amicizia San Benedetto Brixia. Saranno inoltre presenti esperti e testimonial dell'Associazione Puri di Cuore.

Ecco alcuni degli interventi in programma: “L’integrità ritrovata, testimonianza di recupero e guarigione dalla pornodipendenza", testimonianza di Luca Marelli e Michelle Curran; “La pornografia crea dipendenza. Come liberarsene?" e "Castità, Una scelta di libertà e bellezza. La Virtù della castità nei single", conferenza e testimonianza di Alice Pirò. Per chi fosse interessato, è possibile iscriversi sul sito puridicuore.it.