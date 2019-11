Brescia: Io e te al Museo di Santa Giulia

Itinerari nei Musei Civici per mamme e papà con bambini in fascia. Piacevoli passeggiate alla scoperta dei Musei cittadini, pensate per rispondere alle necessità dei più piccoli e delle loro mamme, dei loro papà e caregivers: una durata contenuta (1 ora), ritmi rilassati, momenti di condivisione di pensieri e riflessioni.



La visita alle sezioni e alle opere più importanti del Museo, della durata di 1 ora, può essere completata da una piacevole pausa nel nostro nuovo spazio gioco 0-4, situato accanto all’area allattamento, nella sala di accoglienza del Museo.