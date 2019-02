Brescia: presentazione del libro “Come fratelli”

Sabato 2 marzo 2019 alle ore 15.00, in Via Moretto 78, presso MO.CA – Palazzo MorettoCavour in Sala Danze, con il patrocinio del Comune di Brescia si terrà la presentazione del libro “Come fratelli. La Fratellanza italo-romena a 10 anni dall’adesione all’Unione Europea”. Saranno presenti gli autori, Prof. Marian Mocanu e la Dott.ssa Irina Niculescu e l’attrice romena Ileana Popovici.



L’incontrò sarà moderato dalla Prof.ssa Elena Delia Dumitrica, docente di lingua e cultura romena che insegna nelle scuole italiane per conto del Ministero dell’Educazione e della Ricerca della Romania.



A oltre dieci anni dall’entrata della Romania nell’Unione Europea, il libro “Come fratelli” affronta il complesso tema della fratellanza italo-romena, rispecchiata nella minoranza romena che vive oggi in Italia: La presenza romena nel nostro Paese rappresenta il più grande fenomeno migratorio proveniente da un paese dell’Unione Europea mai avvenuto nella storia italiana. I sei capitoli del volume si focalizzano sui seguenti aspetti: la fratellanza storica fra i due popoli, gli aspetti economici, spirituali, i risvolti socio-culturali, la partecipazione politica e l’immagine dei romeni attraverso la lente mediatica. Il volume contiene trenta interviste, realizzate esclusivamente per questa ricerca, ad autorevoli personalità italiane e romene, tra cui il ministro Franco Frattini, il Commissario Europeo Corina Crețu, il console onorario Mario Moretti Polegato, monsignor Siluan, vescovo della Chiesa Ortodossa Romena d’Italia, Flavio Tosi, Sergio Chiamparino, Ileana Popovici, Maurizio Molinari e numerose testimonianze di successo di immigrati romeni che vivono in Italia.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.





