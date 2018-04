Festa della Liberazione: “Pastasciuttata antifascista” al Carmine

Al Carmine di Brescia, in Via Battaglie e Via Fratelli Bandiera, è in arrivo la “Pastasciuttata antifascista” per celebrare tutti insieme il 25 Aprile.

Per festeggiare la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943 a Campegine la famiglia Cervi, insieme ad altre famiglie, portarono la pastasciutta in piazza. Le festa si rinnova ora a Brescia: maxi tavolata in strada con “Spaghetti pomodoro e basilico”. Prenotazioni a reteantifascista.bs@gmail.com e 3737480065

PROGRAMMA:

Musica dal vivo con

Sensa Cebolla (Folk)

Beto (Cantautore)

Rutier (Gypsy Folk)

Cek Franceschetti Duo (Blues)

Frederick & the River Jumpers (Country Folk)

Garrapateros duo feat. Papapapaya (Patchanka)

Stands gastronomici in funzione per l'intera giornata.

Spazio bambini a cura dell'Associazione Saltabanco

Corteo antifascista "Razza partigiana"

verso Piazza della Loggia, alle ore 16.30

Organizzano:

ANPI Sezione "Caduti di Piazza Rovetta", Rete Antifascista Brescia, Associazione Caduti di Piazza Rovetta



In collaborazione con:

Casa del Popolo, Carmen Town, Il Crivello, Bar Battaglie, Enotema,

Bar D'Altri.



Si ringrazia CIPIESSE.

All'interno di Carmine Resistente, Un percorso a tappe verso il 25 aprile nel quartiere del Carmine di Brescia, lungo le strade della solidarietà, dell'antifascismo e della cultura. Coordinamento a cura di: Anpi Brescia Sezione "Caduti di Piazza Rovetta"