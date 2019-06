“Vieni a casa mia” il nuovo singolo della band bresciana il Branco Barracuda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Branco Barracuda nasce sul finire del 2014 a Brescia, fondato da Claudio Romanini con l'intento di proporre brani inediti in italiano di genere pop-rock. Nel 2016 vede la luce il primo disco autoprodotto dal titolo "Biodiversità" contenente 7 brani che permette al gruppo di esibirsi in diversi locali nella provincia di Brescia e in tutta la Lombardia. Nel 2017 si arriva alla formazione definitiva e alla collaborazione con Alka Record Label di Ferrara con la quale vengono prodotti tre nuovi brani, da cui viene estratto il primo singolo "Kamikaze", pubblicato il 27 aprile 2018, distribuito e promosso dall'etichetta ferrarese, entrato nella playlist di diverse radio. Il 07 dicembre 2018 esce il secondo singolo “Scandaloso” della band bresciana. Il branco barracuda sono: Claudio Romanini (voce), Daniele Greca (tastiere), Tibor Szilagyi (basso), Fabio Buratti (batteria), Michele Raza (chitarra) Crediti singolo Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e Il Branco Barracuda Registrato e mixato da Federico Viola e Michele Guberti presso l'Animal House Studio (Ferrara) Pubblicato e distribuito da Alka Record Label Videoclip diretto e montato da Andrea Brunelli Stylist Davide Maybe Turcati Grafica copertina a cura di Elia Poletti www.facebook.com/Ilbrancobarracuda www.alkarecordlabel.com