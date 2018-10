Bimbo chiama Bimbo celebra i 20 anni di attività e inaugura nuovi locali

La Festa dei Bambini, tradizionale appuntamento per soci, amici e simpatizzanti dell’Associazione “Bimbo chiama Bimbo” onlus di Mompiano, si svolgerà sabato 13 e domenica 14 ottobre presso gli ampi spazi della sede di via Fontane 27/h a Brescia, con una ricca serie di iniziative dedicate ai bambini e completamente gratuite.

Si parte il pomeriggio di sabato 13 alle ore 15.00 con gli studenti del SISM di Brescia che apriranno l’Ospedale dei Pupazzi, dove i bambini potranno portare bambole e peluches per essere visitati dai “Pupazzologi”. Inoltre, laboratori, trucca bimbi e palloncini proposti da “Animabimbo” (i giovani di “Bimbo chiama Bimbo”) e il laboratorio “Forme di terra” per modellare la creta, a cura dell’Associazione Bambini in Braille.

Dopo la merenda, alle ore 17.30, la festa vivrà un momento importante con l’inaugurazione dei nuovi locali associativi ospitati nel corpo storico di Palazzo Bonoris, che, dopo un completo lavoro di ristrutturazione realizzato dalla Fondazione Conte Gaetano Bonoris, saranno consegnati all’Associazione per trasferire in ambienti più confortevoli i servizi socio educativi del Centro 0-3 e gli uffici.

Alla cerimonia, accompagnata dalle note musicali dell’associazione GIA (giovani interpreti associati), parteciperanno il Presidente della Congrega della Carità Apostolica di Brescia, notaio Alberto Broli, le massime autorità cittadine e le associazioni bresciane che da anni collaborano con Bimbo chiama Bimbo.

La giornata si concluderà alle 19.00 con l’apericena preparata dal gruppo HappyBimbo. Domenica 14, alle 12.15 sarà pronto un ottimo spiedo con polenta (da asporto o da consumare in sede, su prenotazione) preparato in collaborazione con gli “Amici del Mare”, mentre alle 15.00 la festa riprende con l’animazione di “AnimaBimbo”, un laboratorio di autoritratto a cura dell’Associazione Bambini in Braille e alle 17.00 la baby dance. Durante tutta la durata della festa sarà disponibile: il servizio bar, stand gastronomici e le bancarelle, fra l’altro, per la vendita di ottime mele e patate del Trentino.

All’indomani della festa si riparte con la riapertura del Centro Zero Tre, lunedì 15 ottobre nei nuovi locali dell’Associazione: un servizio rivolto ai bambini nella fascia di età tra 0 e 3 anni accompagnati dalle loro mamme o da altre figure di cura. È un luogo d’incontro, di crescita e di gioco, per condividere l’esperienza educativa con altri bambini e genitori. Per informazioni sulla festa e sul Centro Zero Tre, l’Associazione “Bimbo chiama Bimbo” onlus è a Brescia (Mompiano), in via Fontane 27/h, tel. 030/2093006, email: info@bimbochiamabimbo.it, sito internet: www.bimbochiamabimbo.it