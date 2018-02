Venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 17,30 a Brescia presso la sede dell’Associazione Artisti Bresciani per la presentazione del “Catalogo dell’Arte Moderna” edito da G. Mondadori. Saranno presenti Carlo Motta, responsabile editoriale del Catalogo, e il critico d’arte e scrittore Andrea Barretta, che intratterranno sul tema: L’arte e la bellezza: una storia anche editoriale.

Un’occasione d’incontro e una festa per l’arte nella straordinarietà dell’opera di genere più longeva in Italia, nata nel 1962 con l’editore torinese Bolaffi e, dal 1980, pubblicata con il marchio Giorgio Mondadori, oggi appartenente al gruppo Cairo come lo storico mensile “Arte”.

Un catalogo annuale che storicizza gli artisti a iniziare dai grandi maestri dal primo Novecento per arrivare ai nostri giorni. Il tutto in un volume di grande formato (900 pagine) ricco di dati, informazioni e approfondimenti. Un classico dell’editoria d’arte nonché un importante riferimento per artisti, galleristi, collezionisti e appassionati d’arte.