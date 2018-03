"Arte e parola" al Centro Mater Divinae Gratiae di Brescia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Centro Mater Divinae Gratiae di Brescia propone un itinerario artistico-spirituale attraverso la visita di tre antiche Pievi rurali del territorio bresciano, segni di una fede radicata nel mondo agricolo e capace di creare tessuto sociale, testimonianza di stratificazioni culturali e religiose che affondano le radici in epoche precristiane. In questi luoghi sacri, storia, arte e spiritualità cristiana dialogano, illuminandosi a vicenda.



Ogni incontro prevede uno sguardo storico e artistico sulla Pieve, un riferimento biblico e alcuni spunti di riflessione. Conducono nel percorso: Carmela Perucchetti (Associazione per l’Arte Le Stelle), Francesca Bernacchia (Insegnante di Scuola Superiore) e un’Équipe di Suore Dorotee di Cemmo.



Il calendario degli incontri è il seguente:



Domenica 8 aprile 2018

PIEVE DELLA MITRIA – Nave



Domenica 22 aprile

PIEVE DI S. MARIA NASCENTE (DELLA FORMIGOLA) Corticelle Pieve di Dello



Domenica 6 maggio

PIEVE DI S. PANCRAZIO Montichiari (dalle ore 15 alle 16.30)



L’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università della Diocesi di Brescia riconosce questi incontri come iniziativa di formazione in servizio per IdRC. Per informazioni e iscrizioni: www.materdivinaegratiae.it info@materdivinaegratiae.it tel. 030 3847212-210