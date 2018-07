Rodengo Saiano: Back to the farm folk festival

Arriva in Italia il primo folk festival interamente dedicato all’ Old-Time Music!. Le radici del bluegrass e di tutta la moderna country music affondano proprio nella musica di montagna nord-americana, nata dal magnifico connubio tra la musica tradizionale delle isole britanniche e quella nera degli schiavi afroamericani.

La passione di amici amanti di questo splendido genere musicale quasi sconosciuto nel nostro paese e l’immenso aiuto dato dagli amici dell’ Alberodonte ha reso possibile la riuscita di un sogno in cui credevamo da tanti anni!

L’obiettivo del festival è quello di far conoscere in Italia un genere che riteniamo stupendo e che, dopo aver avuto un discreto seguito durante il “folk revival” degli anni ’70, è andato praticamente perduto se non per pochissimi seguaci e cultori di musica popolare nordamericana.

Gli headliner saranno i fantastici Three Cent String Band, giovanissima e coinvolgente band composta da Richard Osban (USA) al violino e alla voce, Marius Stewart (Germania) al banjo, violino e chitarra e Adrian Marynissen (Canada) a contrabbasso e chitarra.

Nonostante la tenera età della band sapranno regalarci uno show che nulla avrà da invidiare a quelli dei più grandi artisti mondiali del genere.

Avranno poi spazio sul palco alcune delle poche realtà locali, i bergamaschi Michele dal Lago e Alberto Rota e le formazioni lombarde dei San Brulli String Band e Rough Barking.



Durante il pomeriggio avranno luogo dei brevi workshop degli strumenti che caratterizzano il genere Old-Time, Banjo, Violino e chitarra.L’iscrizione agli workshop è obbligatoria tramite la mail: info@backtothefarmfestival.it



Come contorno avremo anche degli artisti del legno che lavoreranno dal tardo pomeriggio: Simona Palestro, Alessandro Pagnoni e la Scuola di Scultura Artistica del Legno di Pisogne.



L'Alberodonte si trova in Via Ponte Cingoli 24a a Rodengo Saiano (BS).



L'ingresso è gratuito per i tesserati ARCI, per chi non lo fosse è possibile tesserarsi in loco a prezzo agevolato.



Potete trovare molte altre info su Facebook sulla pagina ufficiale del festival.

La trovate al nome “Back to the Farm Festival”.

Programma

14:00 – Apertura cancelli

14:15 / 15:15 – Workshop di chitarra con Adrian Marynessen (Canada)

15:30/ 16:30 – Workshop di banjo con Marius Stewart (Germania)

16:45 / 17:45 – Workshop di fiddle (violino) su con Richard Osban (USA)

18:00 / 19:30 – Stage di Square Dance con Nicola Brighenti

19:45 / 20:00 – Alioscia e Alberto Rota, dimostrazione di Appalachian Dulcimer

20:00 / 20:30 – Michele dal Lago e Alberto Rota

20:45 / 21:30 – San Brulli Stringband

21:45 / 22:30 – Rough Barking

22:30 / 24:00 – Three Cent String Band

