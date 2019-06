Ome: Celtic Days Festival

Festival Celtico Rievocazione Storica nellle colline della Franciacorta con allestimento campi storici di celti e romani.



Rievocazione di scontri tra celti e romani, incontri sportivi, concerti, spettacoli, ampia area ristoro e area mercato artigianale.



Area campeggio evento da non perdere! Ingresso Gratuito.



Giovedì 11 Luglio

• Ore 19 Inaugurazione Festival Celtico e Apertura Mercatino Artigianale e Stand Gastronomici

• Ore 21 Concerto di Apertura Festival: HELL SPET

Venerdi 12 Luglio

• Ore 18 Apertura Festival Celtico e Mercatino Artigianale

• Ore 19 Apertura Stand Gastronomici

• A seguire apertura accampamento Celtico.

• Ore 21.30 Concerto: Bards!

• Al termine Spettacolare Cerimonia di Accensione del Fuoco Sacro

Sabato 13 Luglio

• Ore 11 Apertura Festival e dei Mercatino Artigianale.

• Ore 14 Apertura accampamenti storici con dimostrazioni e visite guidate

• Ore 15 Antico Olmo presenta: Celebrazione Matrimoni con Rito Celtico. Su prenotazione 3398828468

• Ore 16 Giochi Celtici Liberi aperti al pubblico. Provate le vostre abilità…

• Ore 17.00 Lezioni di Tiro con l'arco aperto al Pubblico

• Ore 17.30 Clan Antico Olmo presenta: Meditazione con il Druido su prenotazione 3398828468

• Ore 18 Harpastum calcio storico a cura dei Neri Brescia

• Ore 19 Apertura Stand Gastronomici PIATTI TIPICI!

• Ore 19.30 Concerto: Cremisi!

• Ore 21 Concerto: Boira Fusca!

Al Termine Antico Rito Cerimoniale Celtico di purificazione e accensione Fuoco Sacro (a cura del Clan Antico Olmo)

Domenica 16 Luglio

• Ore 10 Torneo di Tiro con l'arco per rievocatori

• Ore 10 Apertura esposizione Lame Artigianali (evento correlato)

• Ore 12 Apertura Stand Gastronomici

• Ore 16 Tiro alla Mela per Bambini

• Ore 17 Preparazione alla battaglia e Vestizione dei Guerrieri

• Ore 17.30 BATTAGLIA DELLE VALLI: Rievocazione Storica del 16 A.C. scontro tra Popolazioni Celtiche Retiche, Cenomani e Impero Romano.

• Ore 19 apertura Stand Gastronomici

• Ore 21 Concerto di chiusura evento: Willos!

Ingresso libero