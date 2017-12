Il concerto di Natale al Carmen Town di Brescia

CARMEN TOWN

presenta

Il concerto di Natale con Jet Set Roger & the Reindeers



Nato nel 1998, il tradizionale spettacolo di JET SET ROGER & THE REINDEERS è ormai divenuto uno degli appuntamenti natalizi più amati dal pubblico bresciano, è un bizzarro potpourri di musica classica e cabaret anni 30, con un repertorio che spazia dalle Christmas Carols della tradizione inglese al repertorio swing di Bing Crosby e Frank Sinatra, da Nick Cave a Marc Bolan.



Il concerto si regge su una formula coinvolgente e teatrale, proponendo un originale miscuglio di stili. Il cantante di origine inglese, si esibisce infatti con la sua band sia in brani tratti dal repertorio di Broadway, che in ballate della tradizione elisabettiana, con occasionali puntate nella musica classica e nel Pop.



Si va quindi dalle antiche “Christmas Carols”, genere musicale fiorito in Inghilterra tra il 1400 e il 1600, ai classici swing di Bing Crosby e Frank Sinatra, passando dalle composizioni natalizie di Haendel, Mendellsohn e Holst, fino ad arrivare a Phil Spector e ad Alex Harvey.



Sul palco accompagneranno Roger Rossini, Dade Mahony, Angela Kinczly, Carlo Dall'Asta e Kika Negroni.

dalle 22.30



Ingresso Libero

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/