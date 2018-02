Moot Trio feat. Rudy Royston @ La Movida Rezzato

Mercoledi' 14 febbraio 2018

La Movida

Steakhouse, Live Music & Restaurant

Via Giuseppe Mazzini, 59 Rezzato (BS)

presenta

dalle 21.30

una serata speciale con un grande ospite

MOOT TRIO

special featuring

RUDY ROYSTON (USA)

Rudy Royston arriva a Brescia alla guida del Moot Trio con Giorgio Ceruti al contrabbasso e Yazan Greselin al piano. Nativo del Texas e cresciuto in Colorado, a Denver e attualmente attivo New York, Roy Roston ha completato i suoi studi nel 2006 presso la Rutgers University, Mason Gross School of the Arts, sotto l'insegnamento della leggenda Victor Lewis.



Rudy si è subito inserito al meglio nella scena jazzistica newyorkese, suonando insieme ai grandi nomi del jazz americano come Javon Jackson, Bill Frisell, Les McCann, David Gilmore, Ben Allison, Jason Moran, JD Allen, Sean Jones, Jeremy Pelt, Greg Osby, Jennifer Holiday, Tia Fuller, Ravi Coltrane, Ralph Bowen, Bruce Barth, George Colligan, Don Byron, Stanley Cowell, Tom Harrell, John Ellis, Jenny Scheinman and The Mingus Big Band, per citarne alcuni.



La svolta della sua cariera si ebbe quando ricevette la chiamata di JD Allen. Royston ottenne grandi elogi per il suo temerario playing nel poderoso trio di Allen, e il successo di critica e di pubblico raggiunse dimensioni internazionali, quando in tour con il trio Beautiful Dreamers di Frisell (con il violista Eyvind Kang), ebbe modo di mostrare la sua raffinatissima sensibilità. Royston è attualmente membro del quintetto Big Sur di Frisell (il trio di Beautiful Dreamers più il violoncellista Hank Roberts e la violinista Jenny Scheinman) e del Dave Douglas Quintet (con il quale è apparso su Be Still del 2011 e Time Travel del 2012).

Appassionato e onnivoro, musicalmente parlando, grazie anche alla completezza dei suoi studi e la sua connaturata inclinazione verso i più disparati generi musicali, Rudy continua le sue traversate sonore con diverse formazioni, in tutto il mondo espandendo sempre più i suoi orizzonti musicali.

line up

Rudy Royston - Batteria

Yazan Greselin - Piano.

Giorgio Ceruti - Contrabbasso



