Gardone Riviera: Johnny Marr in concerto al Vittoriale

Genio della chitarra, Johnny Marr sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale per Tener-a-mente il 20 giugno, per un concerto ad alto tasso emozionale, tra i successi del passato e i brani del nuovo lavoro solista.

Tra i chitarristi più celebri della storia della musica contemporanea, JOHNNY MARR ha da poco pubblicato il terzo disco solista “Call The Comet”. Registrato con il suo gruppo ai Crazy Face Studios di Manchester, “Call The Comet” segue i precedenti album acclamati dalla critica “The Messenger” (2013) e “Playland” (2014).

A proposito del nuovo lavoro, Marr aveva dichiarato a NME: «È più emozionale [rispetto agli altri album], i testi sono più profondi. Riguarda soprattutto le cose che mi circondano, ma ci sono anche un paio di canzoni che hanno a che fare con me».

Marr è conosciuto per il suo lavoro a fianco di Morrissey come forza creativa dietro The Smiths, con quattro dischi classici e molto influenti registrati in studio e il live set Rank, ognuno dei quali ha raggiunto la posizione n.1 o n.2 della classifica degli album più venduti.

Dopo aver lasciato gli Smiths nel 1987, Marr ha continuato la sua carriera come membro ufficiale o chitarrista in tour per diversi gruppi acclamati tra cui The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs. Johnny Marr è stato inoltre membro dei Modest Mouse quando il loro album “We Were Dead Before The Ship Even Sank” debuttò alla prima posizione della classifica Billboard, e membro dei The Cribs quando raggiunsero la top 10 con l’album del 2009 “Ignore The Ignorant”.

Marr ha anche preso parte alle registrazioni dei Pet Shop Boys, John Frusciante, Talking Heads e Beck.

Innumerevoli i musicisti che hanno citato Johnny Marr come significativa ispirazione musicale, in particolare Noel Gallagher e Radiohead. Colpito da un primo demo degli Oasis, Marr è stato come un mentore per l’allora sconosciuto Gallagher, aiutando la band a trovare un manager e passando una delle sue chitarre per favorire l’ispirazione del suo talentuoso, giovane amico. Anni dopo – con gli Oasis ormai affermati come la più grande band del paese – Marr prese parte alle registrazioni dell’album “Heathen Chemistry”.

L’influenza di Johnny Marr ha continuato a essere riconosciuta in questi ultimi anni. Il Trinity College di Dublino lo ha nominato Patrono Onorario della University Philosophical Society, al fianco di mecenati del passato come Oscar Wilde, Samuel Beckett e Bram Stoker. Si è guadagnato anche il Lifetime Achievement Award di Q, il Mojo’s Classic Songwriter Award e il Premio Inspiration agli Ivor Novellos (presentati, rispettivamente, da Ed O’Brien dei Radiohead, Bernard Butler dei Suede e da Alex Kapranos, frontman dei Franz Ferdinand).

Gli ultimi anni hanno visto Johnny Marr diversificare il suo lavoro in altre aree musicali. Ha contribuito notevolmente alla nomination all’Oscar di Hans Zimmer per il film “Inception” di Christopher Nolan, mentre la sua chitarra Fender Jaguar firmata Johnny Marr è stata nominata chitarra dell’anno ai 2012 MIA Awards.