Iseo: "Lui e gli amici del Re" in concerto, tributo ad Adriano Celentano

Lui e gli amici del re in concerto

“Tributo a Adriano Celentano”

Giovedì 26 luglio – ore 21.30

Area Sportiva Centro Giovanile - ISEO (BS)



E’ la grande passione per l’eclettica e straordinaria musica di Adriano Celentano a far nascere nel febbraio del 2002 il progetto “Lui e gli amici del Re”. La naturale somiglianza estetica e vocale del leader Adolfo Sebastiani e la professionalità dello staff sul palco e dietro le quinte, hanno consentito alla tribute band marchigiana di costruire negli anni uno spettacolo unico.



Dieci musicisti, tra i quali una nutrita sezione fiati, e l’indubbio carisma di Adolfo, trascinano lo spettatore in un viaggio coinvolgente nella storia musicale del “Molleggiato”, uno dei personaggi più influenti del panorama artistico italiano, con la giusta sintesi tra musica e spettacolo. Da sedici anni la band riempie le piazze di tutta Italia ed ha già all’attivo più di mille concerti, circondata ogni sera da un vasto pubblico.



Negli ultimi anni la fama di “Lui e gli amici del re” si è consolidata anche all’estero, dove Adriano Celentano conta milioni di fan di tutte le età. Russia, Ucraina, Spagna, Germania, Austria, Kazakistan, Estonia, sono solo alcuni dei paesi nei quali la band si è esibita con enorme successo di pubblico e di critica.



16 ANNI DI SPETTACOLI - 1000 CONCERTI IN ITALIA - 180 NEL MONDO

Posto a sedere numerato e riservato: 15 euro

Biglietti in prevendita su: www.eventimacrame.it e www.vivaticket.it



Punti Prevendita:

Info e segreteria: tel. 346 0902200 - eventimacrame@libero.it

