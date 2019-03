Gardone Riviera: Garbage in concerto al Vittoriale

Capitanati dalla carismatica Shirley Manson, con oltre 17 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i Garbage arriveranno in concerto sul palco del Vittoriale martedì 9 luglio per Tener-a-mente Festival, in occasione del quale presenteranno dal vivo, oltre ai loro migliori successi, anche i brani tratti dal loro settimo album di studio, di cui ancora non si hanno informazioni.

LA CARRIERA. Tra le band più apprezzate della scena alternative-rock internazionale, grazie al loro sound ed alla carismatica Shirley Manson, i Garbage sono attivi ed uniti come band da ben 25 anni. Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker e Butch Vig hanno pubblicato il primo omonimo album nel 1995, ad un anno dalla loro formazione. Con il solo disco di debutto hanno venduto oltre 4 milioni di copie, lasciando trasparire sin da subito quello che è tuttora il loro tratto dominante: un sound unico ed una provocatoria visione estetica.

Il secondo album, ‘Version 2.0’, arriva nel 1998: vendendo altrettante copie del precedente, il disco si posiziona nelle Top Charts di tutto il mondo e si aggiudica numerose nomination ai Grammy Awards, inclusa la preziosa nomina di ‘Album of the Year’. Garbage passano i successivi due anni in tour in tutto il mondo e, nel frattempo, il brano registrato appositamente per il film su James Bond, ‘The World Is Not Enough’, scala tutte le classifiche. Nel 2001 il successivo ‘Beautiful Garbage’ è disco di platino, mentre ‘Bleed Like Me’ del 2005 raggiunge la quarta posizione nella Top 200 Album Chart di Billboard. Dopo sette anni di assenza dalle scene musicali, nel 2012 arriva ‘Not Your Kind of People’. Pubblicato con la propria etichetta, Stunvolume, il nuovo lavoro viene definito da Pitchfork ‘alternative to everything’ e viene inserito da Rolling Stone tra i migliori 50 dischi dell’anno.

Nel 2015 la band celebra i venti anni dalla pubblicazione di ‘Garbage’ con un tour ovunque sold-out. Il lavoro di studio più recente, ‘Strange Little Birds’, pubblicato nel 2016, si aggiudica la vetta della Billboard Top Rock and Alternative Album Chart. L’anno successivo Garbage pubblicano l’acclamato libro ‘This Is The Noise That Keeps Me Awake’, poco prima di imbarcarsi in un lungo tour americano da co-headliner con Blondie. Lo scorso anno Garbage hanno solcato i palchi dl Nord America, Messico ed Europa con un tour a celebrazione del ventennale dalla pubblicazione del secondo disco, ‘Version 2.0’. Dal nuovo anno la band di Shirley Manson è impegnata nella scrittura e nella registrazione del settimo album, di cui ancora non sono stati resi noti titolo e data di pubblicazione.