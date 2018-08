Collebeato: Collemetal 2018

Torna a grande richiesta la quarta edizione ColleMetal, il primo mini-festival Metal organizzato da Pro Loco Collebeato.



Appuntamento a Venerdì 31 Agosto (il primo dei tre giorni di “Collebeato In Fermento”); dalle ore 19:00 apertura dello stand gastronomico con piatti a tema (stinco , wurstel e crauti , formaggio fuso ecc.) oltre ovviamente ad una numerosa serie di birre artigianali nostrane. L’evento si terrà all’aperto, ai piedi delle colline ed in mezzo al verde, presso il nuovo centro civico “La Porta Del Parco”.



In Tormentata Quiete (Bologna) - Da menzionare anche la comparsa nell’episodio “666” de “L’Ispettore Coliandro”, andata in onda per la prima volta nel 2010 su Rai Due.



Damnation Gallery (Genova).



INGRESSO GRATUITO!



Apertura stand gastronomico: ore 19:00



Running Order:

Damnation Gallery | 20:15 – 21:15

In Tormentata Quiete | 21:45 – 23:00