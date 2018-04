"Musica a Palazzo", LeXGiornate per l'Arte

LeXGiornate da sempre raccontano storie attraverso il linguaggio universale della musica. Stavolta abbiamo pensato di raccontare la nostra storia, la storia di un popolo e di una città – Brescia – che nel corso dei secoli è stata ed è diventata sempre più centrale dal punto di vista produttivo, storico e culturale: è così che è nato il festival “LeXGiornate per l’arte”, un seducente viaggio che abbiamo pensato di compiere dotandoci di alcuni “compagni di viaggio” che con il loro prezioso contributo ci potessero aiutare a dar forma concreta a questa storia. A ciascuno di essi abbiamo abbinato una parola chiave, così da creare un mosaico di suggestioni in grado di svelare l'anima multiforme di questa manifestazione. Il prezioso lavoro della Soprintendenza, ad esempio, permette di conservare e consegnare integra alle generazioni future la bellezza della nostra storia e delle sue testimonianze, caricandole di ulteriori significati.



PROGRAMMA COMPLETO



Scoprire è invece la parola d’ordine che associamo al Fai (Fondo ambientale italiano), che da sempre lavora per far conoscere i tesori del nostro Paese, le fondamenta su cui si erge la nostra cultura. Valorizzare un linguaggio classico e al contempo modernissimo, perfetto collante fra passato e futuro, è la mission svolta con perizia e meticolosità dall’Ordine degli architetti, altro prestigioso player de LeXGiornate per l’arte. E siccome la musica rimane sempre il centro nevralgico delle nostra proposta, ecco che armonizzare si rivela il leitmotiv legato alla preziosa presenza del conservatorio “Marenzio”, fucina di talenti e dei grandi artisti di domani che daranno prestigio e un futuro importante alla nostra città, anche dal punto di vista musicale.