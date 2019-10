Brescia: concerto omaggio a Guccini

Una serata a sostegno di Emergency, un amarcord tra canzoni che hanno segnato la nostra vita: da Auschwitz a Dio è morto, passando per Amerigo, Incontro, La canzone della bambina portoghese, per finire con un film in soli tre minuti, Il vecchio e il bambino. E la immancabile, trascinante Locomotiva...

Brescia ensemble acustic band

Roberto Denti basso e voce narrante

Dario Gazzardi voce chitarra armonica

Lucio Tavernier tamburi e percussioni

Renato Benini voce solista e chitarra