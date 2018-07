Brescia: Elefant hi-fi conquista Scaladub

Continuano le rassegne domenicale dedicate alla musica su vinile al Sottoscala, locale in Via Porta Pile, 17. Alle porte del quartiere Carmine, grazie alla collaborazione e alla progettazione dell'associazione musicale Cockroach International Production è in arrivo Elefant Hi-Fi.



Il progetto Elefant Hi-Fi nasce nel Febbraio 2015, con l'autocostruzione dell'omonimo impianto e l'organizzazione d'eventi incentrati sulla musica Dub nella sua radice più conscious e roots. La radice delle sonorità Dub interpretata tramite la collezione di vinili e records del operator / dj Stitch, permettere al ascoltatore di fare un vero e proprio viaggio sonoro nelle profondità della musica in levare made in Jamaica. Elefant Hi-Fi ha recentemente partecipato ad eventi con noti nomi della Dub Music come: Dubamix, OBF Soundsystem, Dubkasm Records, Neil Perch (Zion Train).