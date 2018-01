Brescia: Andrea Benelli in concerto al Museo Diocesano

Sabato 27 gennaio alle ore 21,00 presso il Museo Diocesano, Via Gasparo da Salò 13 a Brescia, Andrea Benelli suonerà dal vivo il suo Album di musica Crossover, intitolato Tiamoforte.



Andrea Benelli, giovane musicista, è anche definito “Il pittore dei suoni”: grazie alle sue melodie riesce ad incantare chi lo ascolta, trasportandolo in una dimensione fatta di immagini, sensazioni e vissuti: la sua è una musica da ascoltare con orecchie e cuore e da “osservare” nei momenti in cui l’artista dialoga con il pianoforte.



Mentre suona, infatti, Andrea “canta la sua musica” pur non essendo cantante, dipinge la sua musica con espressioni quasi fosse un attore e sfiora magicamente la tastiera del pianoforte dando vita a un “trasporto di sensazioni” difficile da descrivere. Nella sua musica entrano in gioco i cinque sensi: un’esperienza unica da vivere e assaporare a occhi chiusi.



All’interno dell’Album Andrea ha deciso di racchiudere 13 tracce strumentali che esplorano a tuttotondo le infinite emozioni che ad oggi hanno accompagnato la sua vita. Una musica emozionale, la sua, appartenente al genere Crossover che si rivolge a chiunque voglia abbandonarsi all'ascolto lasciandosi pervadere di energia, dolcezza e positività.



Tiamoforte nasce dall'unione delle parole Pianoforte con Amore, dove – proprio la parola amore - in tutte le sue forme, è stata totale fonte di ispirazione alle composizioni dell’artista. La potenza della musica che accompagna ognuno di noi e ci aiuta ad affrontare il mondo.



Dichiara Andrea: “Il viaggio emotivo e musicale di Tiamoforte racconta il cammino attraverso il mondo con il mio fedele compagno -il pianoforte-. Racconta il mio viaggio musicale e la forza che gli elementi della vita mi hanno trasmesso: aria, terra, acqua e fuoco”.



Diverse forme di amore: tra madre e figlio, di due persone, nella sofferenza, nelle scelte che spesso ci si trova a dover affrontare nel corso della vita; dell'amore incondizionato per gli animali, di speranza, della forza dell'amicizia e di quanto sia emozionante l'attesa del realizzarsi di un sogno.



Andrea Benelli, classe 1980, ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di sei anni, con il Maestro Francesco Manenti. Si è diplomato presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano: nell’anno 2000 in organo (con il massimo dei voti e la lode) con la Professoressa Ivana Valotti, nell’anno 2002 in pianoforte (con il massimo dei voti) con il Maestro Pietro Soraci e nell’anno 2003 in clavicembalo (sempre con ottimi risultati) con la Professoressa Mariolina Porrà. Ha collaborato fino al 2013 con l’Orchestra, la Filarmonica e i Cameristi del Teatro alla Scala in qualità di organista, pianista e clavicembalista sotto la guida dei più grandi direttori del mondo. Nella metà del 2014 ha iniziato a comporre brani per pianoforte solo. Nell’ottobre del 2015 ha registrato i suoi inediti nella prestigiosa Concert Hall Fazioli a Sacile.

Conclude Andrea: “Mi aspetto e mi auguro che tutti coloro che ascolteranno il mio lavoro si sentano pervasi di energia positiva e avvolti di un'aura amorosa”.

L’Album Tiamoforte è disponibile sulle principali piattaforme digitali: ITunes, Spotify, Google Play, Amazon, Shazam.

Per info e prenotazioni:

tel. 03040233

segreteria.museo@diocesi.brescia.it



Ingresso gratuito fino a esaurimento posti