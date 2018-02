Addestramento per cani a Collebeato e Prevalle con Doctor Dog

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Prosegue fino a febbraio il ricco calendario di Corsi Collettivi per l’addestramento cinofilo tenuti dall’Istruttore Andrea Grisi. Organizzati in diverse località della provincia di Brescia e aperti a tutte le razze, sono l’occasione ideale non solo per disciplinare il cane, ma anche per metterlo alla prova con altri, migliorando al contempo la sua dimensione sociale, la condotta, il rapporto con l’uomo e la risposta ai comandi.



I prossimi corsi si terranno dal 6 febbraio al 1 marzo 2018 presso l’area interna del Municipio in via San Francesco d’Assisi a Collebeato e dal 7 febbraio al 2 marzo 2018 presso il Centro Sportivo, via dei Calarini, Prevalle. Il calendario completo dei corsi, con dettagli quali località, orari e cosa portare è disponibile sul sito web dell’istruttore a questo link: https://www.andreagrisi.it/corsi-collettivi/ Chi è Andrea Grisi Addestratore, consulente e formatore cinofilo qualificato dal 1986, Andrea Grisi vanta un’esperienza ultra trentennale come istruttore, certificata da attestati e diplomi quali ENCI, CSEN, FCC.



Conosciuto e apprezzato in tutta la provincia per la sua competenza e preparazione, è stato insignito nel 2013 dal Sindaco di Brescia del titolo “Primo Istruttore Cinofilo su Suolo Pubblico”. Ha collaborato con Istituzioni, Forze dell’Ordine, Corpi Militari e Paramilitari, Protezione Civile e Aziende del Servizio Pubblico come Brescia Trasporti. Organizza corsi e workshop per tutti e per ogni situazione, dalla passeggiata al soccorso, dai viaggi al volo. Andrea Grisi frequenta di continuo seminari, convegni e corsi sia in Italia sia all’estero. Esperto nella preparazione e nell’addestramento antiveleno, nel 2014 costituisce la prima Unità Cinofila Antiveleno per la perlustrazione di Aree di Sgambamento Cani e parchi pubblici alla ricerca di bocconi avvelenati, partecipando anche alla trasmissione RAI2 “Cronache Animali”. Nel 2005 progetta un tapis roulant per cani destinato alla Polizia Iraniana.



Nel 2015 riceve il “Riconoscimento dalla stampa come miglior istruttore cinofilo”. A gennaio 2018 ha collaborato con il programma televisivo MasterChef Italia per la gestione dei quattro cani assegnati ai giudici, istruendoli con un breve corso di obbedienza e verificando le condizioni dello studio per la sicurezza degli animali e degli ospiti. Collabora con medici veterinari professionisti per il recupero comportamentale dei cani e per fornire informazioni e norme socio-sanitarie durante i corsi di addestramento. È l’ideatore della Disciplina “Acqua Gym for Dog“. Tutti i dettagli, le attività, i riconoscimenti, gli attestati e i diplomi di Andrea Grisi sono disponibili sul suo sito web a questo link: https://www.andreagrisi.it/chi-sono/