Lonato: rassegna cinema in giardino

CINEMA IN GIARDINO JUNIOR, tutti i lunedì alle 21:30



2 luglio

Paddington 2



Un film di Paul King

Durata 97 min. - Francia 2017

Paddington vuole trovare il regalo perfetto per il centesimo compleanno di

zia Lucy: lei ha fatto tanto per lui e vuole dimostrarle la sua gratitudine. Il libro

pop-up di Madame Kozolska sui luoghi principali di Londra sembra fare al caso

suo e il piccoletto in montgomery è pronto a lavorare sodo per recuperare i

soldi necessari ad acquistare quel cimelio. Peccato che un ladro arrivi prima di

lui, sottragga il volume dal negozio di antiquariato del signor Gruber e faccia

ricadere la colpa proprio su Paddington, che finisce dietro le sbarre come un

criminale comune.



9 luglio

La tela animata



Un film di Jean-François Laguionie

Durata 76 min. - Francia 2011

Un castello, un bosco, giardini: le cose lasciate incompiute da un pittore in

un quadro dove vivono tre tipi di personaggi: i Completi, interamente dipinti,

gli Incompleti, privi di qualche colore, e gli Schizzi, appena abbozzati.

Considerandosi superiori, i Completi prendono il potere, cacciano gli Incompleti

dal castello e assoggettano gli Schizzi. Ramo, un giovane Completo, crede

che solo il Pittore possa riportare l’armonia terminando la sua opera, e decide

di partire per cercarlo. A lui si uniscono Lola, una giovane Incompleta ansiosa

di scoprire altri mondi, e Piuma, uno Schizzo, costretto alla fuga. La ricerca

li conduce allo studio del Pittore e negli altri suoi dipinti, tutti abbandonati. In

un quadro dedicato alla Guerra, Lola incontra Magenta, un tamburino che si

aggrega a loro. Lungo il filo dell’avventura si snodano domande: che ne è del

pittore? Perché sta distruggendo le sue opere? Qual è il suo segreto?



16 luglio

La canzone del mare



Un film di Tomm Moore

Durata 93 min. - Francia 2014

Saoirse è una bambina particolare, a 6 anni ancora non riesce a parlare e prova

una strana e fortissima attrazione per il mare. Vive nella casa sul faro con il papà

e il fratello maggiore Ben, spesso imbronciato e antipatico con la sorellina che

ritiene responsabile della scomparsa dell’amata madre. La casa sul faro nasconde

tanti segreti e oggetti magici e quando Saoirse scopre due di questi innesca un

magnifico viaggio negli abissi marini tra foche e personaggi fantastici: la bimba è

una delle “selkies”, creature magiche che con il proprio canto possono risvegliare

le vittime della strega Macha, private di emozioni e trasformate in pietra. Saoirse

è la prescelta e con questo suo compito inizia un immaginifico cammino in cui

Ben metterà in gioco la propria vita per salvare quella della sorellina.



23 luglio

Monster Family



Un film di Holger Tappe

Durata 96 min. - Germania 2017

Emma crede di telefonare a un negozio di costumi, ma ha sbagliato numero

e si ritrova a parlare con Dracula, che rimane ammaliato dalla sua voce. Per

conquistarla decide di servirsi della strega Baba Yaga e fare in modo che

trasformi Emma in una vampira. La donna, insieme al marito e ai due figli, viene

colpita dalla magia della strega dopo una festa in maschera, ma anche la sua

famiglia è trasformata insieme a lei: il padre in un mostro di Frankenstein, la figlia

in una mummia e il figlio in un uomo-lupo. Mentre cercano di obbligare la strega

a cancellare la maledizione, Dracula usa tutti i suoi poteri per portarla nel suo

castello.









CINEMA IN GIARDINO, tutti i giovedì alle 21:30



5 luglio

Le regole del caos



Un film di Alan Rickman

Con Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman, Stanley Tucci, Helen

McCrory

Durata 112 min. - Gran Bretagna 2014

Sabine De Barra, donna e non nobile, è in lizza per un incarico alla corte di Luigi

XIV. Il sovrano e la sua cerchia stanno per trasferirsi a Versailles e l’artista di corte

André le Notre, nonostante il disappunto iniziale, sceglie proprio Madame De

Barra per realizzare uno dei giardini principali del nuovo palazzo. Mentre lei

cerca di fare i conti con una tragedia del passato, André li fa con il disagio del

suo presente. La malinconia di lui attrae Sabine, mentre la tenacia di lei e la sua

sincerità le avvicinano André.



12 luglio

Appuntamento al parco



Un film di Joel Hopkins

Con Diane Keaton, Brendan Gleeson, Lesley Manville, James Norton, Jason Watkins

Durata 102 min. - Gran Bretagna 2017

Emily è una vedova americana che vive in una bella casa nel sobborgo londinese

di Hampstead sommersa dai debiti che le ha lasciato in eredità il marito e

ai quali non sa come fare fronte, visto che non ha mai lavorato un giorno in

vita sua, se non come dama della carità. Di fronte al suo appartamento c’è il

parco di proprietà di un ospedale fatiscente che un’altra inquilina, sposata ad

un avido imprenditore immobiliare, vuol fare abbattere per costruire sui terreni

una serie di appartamenti di lusso. Peccato che in quel parco viva da anni un

uomo misterioso, l’irlandese Donald, che si è costruito una baracca e provvede

autonomamente alle proprie necessità di vita, dal cibo all’energia elettrica. Un

giorno Emily vede Donald dalla finestra, e da quel momento la sua vita non sarà

più la stessa.



19 luglio

Il mio amico giardiniere



Un film di Jean Becker

Con Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny Cottencon, Alexia Barlier, Hiam

Abbass, Elodie Navarre

Durata 109 min. - Francia 2007

Un artista parigino di successo, sulla cinquantina, torna alle sue radici nella casa

dell’infanzia nella provincia francese. Non ha né le capacità né l’energia di

occuparsi del terreno intorno alla casa e mette un annuncio per trovare un aiuto

sul posto. Assolutamente per caso, il primo candidato è un vecchio compagno

di scuola che il pittore non vede da quando erano bambini e che diventerà il

giardiniere. Mentre i due amici trascorrono diverso tempo insieme, il pittore

scopre, in modo quasi impressionistico, un uomo che prima lo affascina poi lo

stupisce per la sua visione semplice e onesta del mondo. Il suo sistema di valori

ruota intorno ad un unico semplice criterio che – più o meno consapevolmente –

applica per giudicare le persone e le cose: il buonsenso.



26 luglio

Ritorno in Borgogna



Un film di Cédric Klapisch

Con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, María Valverde

Durata 113 min. - Francia 2017

Dieci anni fa Jean ha lasciato la famiglia, proprietaria di un grande vigneto a

Meursault in Borgogna, per girare il mondo. A causa della malattia terminale del

padre, decide di lasciare temporaneamente l’Australia, dove viveva con la moglie

e il figlio, per tornare a casa e riunirsi con la sorella Juliette e il fratello Jérémie.

Ma la morte del padre poco prima dell’inizio della vendemmia carica i fratelli di

nuove responsabilità, tra le quali la necessità di raccogliere una grossa somma di

denaro con la quale pagare le tasse di successione.

