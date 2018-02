Vallio Terme: Camminata al Chiaro di Luna 2018

La proloco vallio terme con il patrocinio del Comune di Vallio Terme e in collaborazione con i ristoratori e le associazioni di Vallio organizza la camminata al chiaro di luna il giorno 3 marzo 2018 alle ore 19.30



PROGRAMMA

ORE 18.30 RITROVO e ISCRIZIONI

a Vallio Terme presso la PALESTRA in Via Repubblica.

ORE 19.30 PARTENZA CAMMINATA di 8 km circa

ORE 21.30 circa rientro, the caldo



CONSIGLI:

- Scarponcini da trekking, torcia frontale o pila,

adeguato abbigliamento termico.

- Eventuali cani adeguatamente custoditi.

- Si sconsiglia l’uso di passeggini.

- Solo iscrizione gratuita per ragazzi fino a 12 anni

- Gadget garantiti per i primi 350 iscritti alla partenza

- Iscrizione da fare in loco

- SERVIZIO NAVETTA GRATUITO A/R cena.

MENÙ 1 PANINO: € 10,00

iscrizione, gadget, 2 ristori, PANINO CON SALAMINA,

bibita o birra piccola, caffè presso Bar Centrale o Oliver Bar



MENÙ 2 PIZZA: € 15,00

iscrizione, gadget, 2 ristori, PIZZA,

bibita o birra piccola o 1/2 acqua, caffè, coperto

presso Locanda Ferandi o Pizzeria Santos



MENÙ 3 PASTA: € 17,00

iscrizione, gadget, 2 ristori, PENNETTE ALLA BAGOSSA,

1/4 vino o 1/2 acqua, torta della casa, caffè, coperto

presso Locanda Ferandi



MENÙ 4 TARAGNA: € 20,00

iscrizione, gadget, 2 ristori, POLENTA TARAGNA, PÜSTÜM,

1/4 vino, 1/2 acqua, torta della casa, caffè, coperto

presso b&b villa Giulia da Geo



INFORMAZIONI

Mail: prolocovallioterme@gmail.com

Web: prolocovallioterme.wordpress.com

Facebook: prolocovallioterme

Whatsapp: +39 335 5457473

In caso di forte maltempo verrà rimandata al prossimo 31/03/18.

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile/penale

verso i partecipanti e loro cose prima, durante e dopo la camminata.