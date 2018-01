Brescia: seminario "Sorella Morte"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Centro Mater Divinae Gratiae di Brescia propone per sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018 un weekend di formazione umana e spirituale, dal titolo: “SORELLA MORTE – Morire è vivere e vivere è morire”: un tempo per avvicinarsi alla vita nella sua interezza, che include il ‘nascere’ e il ‘morire’; imparare a camminare verso la propria morte e passare dalla morte ‘nemica’ alla morte ‘sorella’. L’esperienza è guidata da padre Peter Gruber (cappuccino), a lungo a contatto con l’esperienza della malattia e della perdita presso l’ospedale di Merano, ed è rivolta a chiunque si interroghi sul significato del vivere e del morire, agli operatori socio-sanitari e volontari, agli incaricati della pastorale della salute. Per informazioni e iscrizioni: www.materdivinaegratiae.it info@materdivinaegratiae.it tel. 030 3847212-210