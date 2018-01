Chianti e porchetta, osteria e gastronomia: in piazza Vittoria apre un nuovo locale

Enoteca, gastronomia, salumeria, ma anche un locale dove divertirsi in compagnia di famiglia e amici. È questo il biglietto da visita de "La Prosciutteria", che apre i battenti al civico 5 di piazza della Vittoria, prendendo il posto del vecchio negozio di tessuti.

La data da segnarsi in agenda è sabato 27 gennaio, giorno d'inaugurazione del decimo punto vendita, il primo nel Bresciano, del franchising toscano ideato da Dario Leoncini. Il taglio del nastro è in programma per le 17.30: per l'occasione fiumi di Chianti, porchetta e pasta al cinghiale. Ad allietare l'evento gli spettacoli di micromagia di Ramin Saravi, trasformista del Maurizio Costanzo Show.

Premi e cotillons per i nostri lettori: chi presenterà questo articolo all'inaugurazione del locale (non serve stamparlo, basta visualizzarlo sul proprio smartphone) parteciperà a una speciale lotteria: in palio numerosi gadget.

Molto di più di una salumeria, decisamente più informale di un ristorante: l'essenza de 'La Prosciutteria' si avvicina di più a quella di un'osteria d'antan e alla bottega vecchio stile, dove si trovano solo prodotti artigianali della tradizione enogastronomica toscana e italiana.

Dunque, nessun ossequioso bellimbusto in maniche di camicia che annota le ordinazioni su un taccuino, ma ragazzi giovani e alla mano (ben 12 quelli assunti) che accoglieranno la clientela dietro al bancone scambiano qualche chiacchiera e sorriso.