Natale a Brescia: gli eventi in città di lunedì 30 dicembre

Buon Natale Brescia, il programma realizzato e promosso dal Comune di Brescia per aspettare e vivere il magico periodo del Natale, prosegue con tante proposte adatte a tutti. Un calendario ricco di eventi e appuntamenti, realizzati con la preziosa partecipazione di molte realtà cittadine e con il sostegno di A2A, Fondazione Asm e BresciaMobilità.



Lunedì 30 dicembre si potranno trovare tante idee regalo originali, eque e sostenibili dall’Italia e dal mondo al mercatino di Natale di Brescia èqua in piazza Tebaldo Brusato. Per i più piccini, in piazza Mercato ci sarà la Giostra di Natale d’epoca. Compilation musicali ispirate al Natale accompagneranno inoltre i viaggiatori nelle stazioni metro.



La biblioteca itinerante del comune di Brescia offrirà tante proposte di lettura con BIBLIOBUS, in Piazza Mercato dalle 15.30 alle 17.30.

Originali installazioni di light art si potranno ammirare al quartiere del Carmine, fino al 6 gennaio, con Lumina, un nuovo progetto per accendere il quartiere più creativo della città. Non le classiche luminare natalizie ma una vera e propria occasione di dialogo tra il sistema dell'arte contemporanea e il grande pubblico. Il viaggio luminoso inizia in via Porta Pile, prosegue in via delle Battaglie e termina con una installazione interattiva.



I Musei Civici aprono le porte gratuitamente per festeggiare il Natale, un’iniziativa speciale per coinvolgere il pubblico durante le festività.

Dalle 9 alle 16, inoltre al Museo di Santa Giulia ci sarà Winter Camp “Non tutto il bianco è bianco”, per i bambini dai 5 agli 11 anni.