Arriva il nuovo supermercato, e non solo: aperto anche un bar gourmet

Mercoledì pomeriggio il taglio del nastro istituzionale, in queste ore l'inaugurazione ufficiale: ha aperto i battenti il nuovo supermercato Iperal di Breno, struttura commerciale da oltre 1500 metri quadrati di superficie di vendita, aperto tutti i giorni, weekend e festivi compresi.

La struttura di Via Leonardo da Vinci è nuova di zecca, ma il supermercato Iperal in realtà a Breno già c'era: in Piazza Vittoria, è stato chiuso e trasferito. Nel nuovo punto vendita camuno, il trentanovesimo del gruppo, ci lavorano più di 60 persone: di queste, circa una trentina sono le nuove assunzioni.

Il nuovo supermercato è attrezzato con reparto gastronomia, panetteria e ortofrutta. All'esterno un parcheggio di pertinenza con circa 150 posti auto. Non solo: all'interno della struttura è stato aperto un bar bistrot, con punto ristoro, che sarà operativo tutti i giorni a partire dalle 7.30.

Nell'ambito degli standard di qualità urbanistici per la realizzazione del nuovo supermercato, l'azienda dovrà farsi carico della realizzazione di una nuova rotatoria, a poca distanza dallo svincolo della tangenziale.

Il gruppo Iperal

Il gruppo Iperal è operativo in Italia dal 1986, oggi presente in sette diverse province lombarde: il marchio ha origini valtellinesi, fondato a Castione Andevenno. Anche oggi il quartier generale è in provincia di Sondrio. Il presidente (e fondatore) è Antonio Tirelli. Il gruppo ad oggi conta più di 2500 dipendenti, per un fatturato che si avvicina ai 700 milioni di euro.

Circa una decina d'anni fa Iperal ha acquisito lo storico marchio Sermark, la catena di supermercati presente in tutta la Valcamonica. Anche il supermercato di Breno in Piazza Vittoria per molti anni è stato Sermark.