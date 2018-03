Incontro e campagna gratuita di screening: Synlab dedica una settimana alle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Synlab quest’anno dedica un’intera settimana alla donna: si partirà lunedì 5 marzo con un convegno di approfondimento dal titolo “Donna contro Virus, partita vinta”, incentrato sul tema dell’HPV e del cancro alla cervice uterina e si proseguirà lungo tutta la settimana con una campagna gratuita di screening. Il convegno, che si terrà il 5 marzo alle ore 18:30 presso il Punto Prelievi di Via Marconi 9/11 a Brescia, vedrà la presenza di importanti relatori: Donatella Albini – Specialista in Ginecologia e Ostetricia a Brescia, Ottavio Di Stefano – Presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia, Marcello Gambacorta – Responsabile Anatomia Patologica Synlab Italia, Antonella Novaglio – Presidente Collegio Ostetriche di Brescia e Emanuela Prati – Specialista in Ginecologia e Ostetricia a Brescia.



La serata si svilupperà partendo da un’importante consapevolezza: dagli anni Ottanta è dimostrato che, nella quasi totalità dei casi, il tumore del collo dell’utero deriva da un’infezione persistente da alcuni ceppi (i cosiddetti “ceppi oncogeni”) di Papillomavirus umano (HPV), oggi molto diffuso nella popolazione adulta (si stima che circa l’80% della popolazione contragga questo virus nel corso della vita). E’ bene sapere che la maggior parte delle donne che entra in contatto con il virus è in grado di eliminare l’infezione grazie al proprio sistema immunitario, ma in una minoranza di pazienti questo non si verifica provocando il successivo sviluppo di lesioni precancerose che, se non individuate per tempo, possono evolvere in tumore. Per questo motivo, prevenire la formazione di tali lesioni o diagnosticarle e curarle precocemente permette di ridurre drasticamente e, quasi, di eliminare, l’insorgenza del tumore della cervice uterina.



Informarsi e prevenire ancora una volta risulta essere la soluzione vincente: per questo motivo Synlab ha scelto di promuovere nella stessa settimana del convegno (dal 5 al 9 marzo) una campagna gratuita di screening che permetterà di sottoporsi al test HPV RNA (pap test in fase liquida comprensivo di studio della presenza del virus con tecnica RNA). Per accedervi, è necessario prenotarsi entro martedì 6 marzo chiamando il numero 030.3757904 tra le ore 10:00 e le ore 12:00. Anche la partecipazione al convegno di lunedì 5 marzo sarà libera e gratuita, con richiesta di iscrizione attraverso la Segreteria Organizzativa: Sig. Igor Schiavon – Tel. 030 2316223 – igor.schiavon@synlab.it.