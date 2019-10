Passaggio Auchan-Conad, centinaia di posti a rischio: "Che ne sarà del nostro lavoro?"

Mentre continuano i lavori per trasformare i supermercati del gruppo Auchan in punti vendita Conad, molti lavoratori incrociano le braccia. Il destino di molti negozi non è infatti per nulla chiaro, così come quello dei dipendenti. Il futuro di decine di migliaia di lavoratori, centinaia nel Bresciano, è in bilico: ed è questo ciò che preoccupa i sindacati. A livello nazionale la trasformazione coinvolge ben 269 punti vendita e 18mila dipendenti dislocati in ben 12 regioni.

Destino incerto per migliaia di lavoratori

Nei mesi scorsi, solo quattro degli Simply del Bresciano hanno cambiato marchio e volto, per altri è questione di giorni, ma molti punti vendita sono ancora esclusi dal processo di trasformazione: nessuno sa se verrano ridimensionati o addirittura chiusi. Le preoccupazioni riguardano soprattutto gli ipermercati Auchan di Concesio, di Mazzano e di Roncadelle. E proprio all’ingresso di quest’ultimo, dalla prima mattinata di mercoledì, si sta svolgendo il presidio di protesta provinciale. Lo sciopero, a livello nazionale, è stato unitariamente proclamato dalle segreterie Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Mentre a Roma è in corso un incontro al Mise, tra le organizzazioni sindacali e i vertici di Conad, numerosi dipendenti dei punti vendita bresciani si sono dati appuntamento all'ingresso del centro commerciale ‘ Le Rondinelle’ per distribuire volantini e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda. Massiccia l’adesione alla protesta (circa il 90% dei lavoratori ha incrociato le braccia) tanto che i supermercati Sma di Palazzolo, Rovato, Lumezzane, Gavardo sono stati chiusi.

“Il lavoro oltre le cose”

“Il lavoro oltre le cose” questo lo slogan - che riprende e parafrasa il noto motto del gruppo Conad - della manifestazione messa in atto per chiedere garanzie sul futuro occupazione dei dipendenti e pure sulle condizioni contrattuali di lavoro, visto il diverso modello organizzativo e commerciale di Conad: “Ad oggi non sappiamo quali punti vendita verrano ristrutturati e se ci saranno delle chiusure o dei ridimensionamenti - spiega Gigliola Purcelli della Filcam-Cgil di Brescia -. Oltre al personale dei punti vendita, bisogna pensare anche ai dipendenti che lavorano nelle sedi e si occupano di amministrazione: che ne sarà del loro lavoro? Fino ad oggi Conad non ha dato risposte certe e tra pochi mesi potrebbero trovarsi senza un'occupazione".