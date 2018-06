Pompea da record punta a 85 milioni: a Desenzano nuovo store da 180mq

Arriva anche sul lago di Garda l’onda lunga del nuovo “piano retail” del gruppo Pompea, storico marchio del settore intimo e calzetteria (attivo da oltre 20 anni, a Medole il quartier generale) che sabato pomeriggio alle 16 inaugura il nuovo store di Desenzano, 180 metri quadrati al centro commerciale Le Vele e una buona notizia anche dal punto di vista lavorativo (con tre nuove assunzioni).

Sarà un vero e proprio “Pompea Space”: un negozio innovativo e tutt’altro che statico, “vibrante di novità – si legge in una nota dell’azienda – con l’avvicendarsi delle stagioni, capace di regalare al cliente sensazioni sempre nuove e intonate con i diversi momenti dell’anno, valorizzando al massimo i prodotti”.

A proposito di innovazione: anche il negozio di Desenzano rientra nel concept creativo “Mission to Venus”, un viaggio (ovviamente simbolico) verso il pianeta Venere, da sempre simbolo di bellezza, amore e gusto estetico. “L’obiettivo è quello di rilanciare i punti vendita creando percorsi in grado di stupire i consumatori: vetrine 3D, strutture mobili attrezzate, manichini inconsueti e un layout intelligente per razionalizzare gli acquisti con praticità e immediatezza. Ad arricchire l’esperienza in negozio ci sarà anche Radio Pompea, la nuovissima stazione radiofonica digitale che renderà l’atmosfera leggera con suggestioni musicale inedite”.